بعد انتشار وقائع لاعتداءات جنسية.. نائبة للرئيس الإيراني تدعو النساء للتنديد علناً

2020/08/29 | 03:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضّت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والعائلة معصومة ابتكار، الجمعة، نساء بلدها على التحدّث علانية عن الاعتداءات الجنسية، لزيادة الوعي حيال هذه الجرائم، وذلك بعد اعتقال السلطات، بناء على اتهامات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلاً يُشتبه بأنّه مغتصب متسلسل.

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