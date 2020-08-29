"كاميرات في الحمام".. شهادات تصف واقع الحياة اليومية في معسكرات الاحتجاز الصينية

2020/08/29 | 04:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعد موقع "بزفيد" الإخباري تقريرا تناولت فيه شهادات من عدد من المحتجزين السابقين في معسكرات الأويغور، غربي الصين.وأول ما وصفه الموقع كان قدوم رجال الشرطة في وقت متأخر لاعتقال ضحاياهم، "على الأرجح سيأتون من أجلك ليلا، بعد أن تنام".

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