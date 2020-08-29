قبل مظاهرة حرق القرآن.. السويد تطرد

2020/08/29 | 04:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السويد الجمعة أنّ زعيم حزب "النهج المتشدّد" الدنماركي اليميني المتطرّف، راسموس بالودان، المعروف باستفزازاته للمسلمين، ممنوعٌ من دخول أراضيها لمدّة عامين، لأنه يمثّل "تهديدًا للمصالح الأساسيّة للمجتمع".

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