قام بعمل بطولي في العراق قبل وفاته.. البنتاغون يوصي بأول وسام شرف لجندي أسود

2020/08/29 | 05:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد البنتاغون لمنح وسام الشرف بعد وفاته إلى الرقيب.الدرجة الأولى ألوين كاش، الذي أصيب بحروق قاتلة أثناء دخوله مرارًا مركبة مشتعلة في العراق لإنقاذ حياة زملائه الجنود.

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