الاتحاد الأوروبي يهدد تركيا بالعقوبات.. وإردوغان يتوجه إلى

2020/08/29 | 06:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب النزاع في شرق المتوسط مع اليونان وقبرص، في الوقت الذي أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن بلاده "ستواصل حماية حقوقها".

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