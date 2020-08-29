إلعن الشيطان-عبدالهادي كاظم الحميري

2020/08/29 | 07:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالهادي كاظم الحميري يقال‭ ‬والعهدة‭ ‬على‭ ‬القائل‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬حضرت‭ ‬الوفاة‭ ‬الفيلسوف‭ ‬الفرنسي‭ ‬الكبير‭ ‬فولتير،‭ ‬جلس‭ ‬القس‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬فراشه‭ ‬لأداء‭ ‬مراسيم‭ ‬قبل‭ ‬الموت‭ ‬وطلب‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يلعن‭ ‬الشيطان‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭.‬ رد‭ ‬فولتير‭ ‬على‭ ‬القس‭ ‬بصعوبة‭ ‬قائلاً‭: ‬أبونا،‭ ‬لا‭ ‬أرى‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬مناسب‭ ‬لخلق‭ ‬عداوات‭.‬ في‭ ‬أوضاع‭ ‬البلاد‭ ‬الحالية‭ ‬هناك‭ ‬أسباب‭ ‬كثيرة‭ ‬يكفي‭ ‬أياً‭ […]

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