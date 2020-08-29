خلال بث مباشر.. هجوم مروع على شرطي أميركي يسقطه أرضا

2020/08/29 | 07:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب ضابط شرطة في مينيابوليس على رأسه بغطاء قمامة ثقيل وسقط أرضًا خلال ليلة فوضوية سادها النهب والاضطرابات في المدينة.

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