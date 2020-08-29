2020/08/29 | 07:37 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الخبير في جهاز مكافحة إرهاب السليمانية، هاوكار الجاف، الجمعة، خبر وفاة شاب تركماني جراء التعذيب من قبل الجهاز كما صرح النائب أرشد الصالحي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة ارهاب السليمانية يرد على اتهامه بتعذيب شاب تركماني حتى الموت ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة ارهاب السليمانية يرد على اتهامه بتعذيب شاب تركماني حتى الموت ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).