الأذرع الاستعمارية.. خريطة توسع الجيش التركي بالعراق والمنطقة

2020/08/29 | 07:37 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية مطلع القرن الماضي، لم يكن الجيش التركي منتشرا في الشرق الأوسط، كما هو اليوم، مع صعود النعرة الاستعمارية العثمانية التي يروج لها الرئيس رجب طيب أردوغان أملا في انتزاع ثروات البلدان التي تعا

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