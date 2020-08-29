حظي بموافقة الإدارة الأميركية.. الكشف عن مواصفات اختبار يكشف كورونا خلال 15 دقيقة

2020/08/29 | 08:03 - المصدر: NRT عربية

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اختبار الكشف عن كورونا

فوتو: ارشيف

منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وقعت شركة "آبوت" عقدا مع البيت الأبيض بقيمة 750 مليون دولار لتوفير وإنتاج 150 اختبارا من نوع "BinaxNOW" المخصص للكشف عن فيروس كورونا، وذلك بعد حصولها على "موافقة الاستخدام الطارئ" لاختبارها السريع.

وبحسب وسائل إعلام اميركية فان قيمة الاختبار تبلغ خمسة دولارات فقط، ويمكنه توفير نتيجة فحص كورونا خلال 15 دقيقة دون الحاجة إلى الانتظار لتحاليل المختبرات، ويمكن توفيره في المدارس والاعتماد عليه في تقدير مراكز تفشي وباء كوفيد-19..

ومن شأن اختبارات "point of care" المعروفة باختصار "POC"، وهي الاختبارات التي لا تحتاج اللجوء إلى المختبرات، أن تساهم في إعادة فتح البلاد وخفض مخاطر انتشار العدوى بالمرض.

ويقارب حجم الاختبار بطاقة الائتمان، ويلجأ لمسح للأنف ويأتي مع قطع يمكنها الكشف عن كورونا وفيروسات أخرى، ويمكن إجراؤه ببساطة في العيادات الطبية.

وحظي الاختبار المذكور بالضوء الأخضر ضمن قانون "الموافقة على الاستخدام الطارئ"، بناء على بيانات مخبرية أظهرت أن الجهاز قادر على استشعار الفيروس بنسبة نجاح بلغت 97,1 في المئة، وتأكيد عدم وجوده بنسبة 98,5 في المئة، بالنسبة لمرضى اشتبه بإصابتهم بالمرض خلال الأيام السبعة الأولى من ظهور أعراض لديهم.

وبعد الحصول على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية والموافقة على الاستخدام الطارئ، قفزت أسهم شركة "آبوت" بنسبة 7 في المئة، ليبلغ سعر السهم، أمس الجمعة، 114,18 دولارا.

وأعلنت الشركة نيتها شحن عشرات الملايين من اختباراتها، بحلول أيلول المقبل، ورفع الإنتاج ليصل 50 مليون اختبار شهريا، مع بداية أكتوبر، واستثمرت الشركة مئات الملايين من الدولارات خلال نيسان، لإنشاء مرافق مخصصة للإنتاج الواسع داخل الولايات المتحدة.

جدير بالذكر ان الولايات المتحدة تعتبر من الدول الأكثر تضررا بالوباء، فمنذ انتشار الفيروس بلغت الإصابات أكثر من 5,8 مليون حالة، بينما توفي جراء المرض أكثر من 180 ألف شخص.

ر.إ

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