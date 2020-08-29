2020/08/29 | 08:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت ولاية فيكتوريا الاسترالية السبت أدنى زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا منذ نحو شهرين ولكن السلطات حذرت من أنها لن تتعجل رفع قيود التباعد الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيكتوريا الأسترالية تجني ثمار الإغلاق العام) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيكتوريا الأسترالية تجني ثمار الإغلاق العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).