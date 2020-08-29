لجنة نيابية تدعو لخارطة طريق لمعالجة خلل مستمر منذ 17 سنة في الوزارات

2020/08/29 | 08:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

دعت لجنة الخدمات النيابية ، السبت، الى اعتماد خارطة طريق لمعالجة خلل مستمر منذ 17 سنة خلق تخمة في بعض الوزارات.

وقالت عضو لجنة الخدمات النيابية النائب منار عبد المطلب في حديث لـ/ المعلومة/،ان: بعض وزارات ومؤسسات الدولة متخمة بالموظفين فيما تعاني اخرى من نقص كبير في موظفيها رغم انها وزارات خدمية ومنها البلديات والإسكان”، متسائلة “ما الفائدة في ابرام عقود مع اكثر من 86 الف شخص في وزارة الكهرباء رغم انها جهة اختصاصية في حين كان الاولى توزيعهم على كل الوزارات وفق الاختصاصات العلمية”.

واضافت عبد المطلب، ان “ العراق يعاني من خلل كبير ومستمر منذ 17 سنة في توزيع الموظفين بين الوزارات”، مؤكدة أن “اغلب التعيينات لاتجري وفق الاختصاصات وهذا خطا فادح”.

ودعت الى “اعتماد خارطة طريق ممنهجة تسمح بنقل الموظفين بين الوزارات بشكل يحقق المرونة والانسيابية بعملها ويضمن ان لاتحصل هناك اي تخمة في اي موسسة او وزارة وان يكون التعيين مشددا وفق ضوابط الاختصاصات والحاجة الفعلية”.



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