2020/08/29 | 09:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الجندي الأميركي ألوين كاش

فوتو: ارشيف

منذ 27 دقیقة

462 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية " البنتاغون" انها تستعد لمنح وسام الشرف إلى الرقيب أول ألوين كاش، الذي أصيب بحروق قاتلة أثناء دخوله مرارا إلى مركبة مشتعلة في العراق لإنقاذ حياة زملائه الجنود وتوفي بعد ذلك.

وقال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، في رسالة إلى أعضاء الكونغرس، نشرت أمس الجمعة، 28 آب 2020، ان تصرفات الجندي الأميركي الذي قاتل في جديرة بمنحه "ميدالية الشرف"، حيث تعتبر الجائزة، أعلى تقدير عن الشجاعة في البلاد، وقد حصلت على موافقة الجيش، وبقيت الموافقة النهائية للرئيس دونالد ترامب.

واوضح إسبر، في الرسالة المؤرخة في 24 آب الجاري، ان " سلطة منح وسام الشرف النهائي تعود إلى الرئيس الأميركي فقط، إن تصميمي الإيجابي لا يفترض بأي حال ما قد يكون قرار الرئيس".

وأرسل إسبر الرسالة لأن هناك حدا زمنيا مدته خمس سنوات لمنح وسام الشرف من تاريخ الأعمال البطولية لعضو الخدمة، بينما تعود أفعال كاش البطولية لما يقرب عن 15 عاما وتحديدا 17 تشرين الأول من العام 2005.

وجاء في الرسالة انه "قبل أن نتمكن من اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن هذا الترشيح، يجب على الكونغرس التنازل عن هذه المهلة الزمنية".

وختم إسبر بالقول "بمجرد سن تشريع يخول رئيس الولايات المتحدة منح وسام الشرف إلى كاش سوف أقدم تصديقي إلى الرئيس".

والرقيب أول ألوين كاش، 35 عاما، من فلوريدا، سيكون أول أميركي من أصل إفريقي يحصل على جائزة البسالة القتالية في العراق وأفغانستان.

وبحسب وسائل إعلام أميركية فانه لطالما كان ينظر إلى "كاش" على أنه أحد الأبطال العظماء في حرب العراق، وقد تمت التوصية به هذا العام باعتباره اسما جديدا محتملا لإحدى منشآت الجيش العشر التي سميت على اسم ضباط الجيش الكونفدرالي الذين قاتلوا من أجل بلادهم.

يذكر ان عملية الموافقة على منح وسام الشرف تعتبر سرية، ونادرا ما يعلق مسؤولو الدفاع على القضية قبل الموافقة الكاملة.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاتل في العراق وقام بعمل 'بطولي'... البنتاغون يوصي بأول وسام شرف لجندي أسود) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاتل في العراق وقام بعمل 'بطولي'... البنتاغون يوصي بأول وسام شرف لجندي أسود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).