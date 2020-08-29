الأمن النيابية تكشف عن تغييرات ستطال “قيادات مهمة” في الدفاع

2020/08/29 | 09:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، عن تغييرات مهمة ستطال قيادات مهمة في وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ينوي تغيير الضباط الذين فشلوا في أداء مهامهم.

وقال عضو اللجنة فالح العيساوي في حوار تابعته /المعلومة/، إن ” رئيس الوزراء القائد العام مصطفى الكاظمي لديه نية باجراء تغييرات في المواقع والمناصب الأمنية وخصوصا الضباط الذين فشلوا في أداء مهامهم”.

وأضاف العيساوي، أن “التغييرات ستشمل قيادات الفرق والالوية”، مشيرا إلى أن “التغييرات ستطال أيضا قيادات مهمة في وزارة الدفاع”، دون الإفصاح عنهم.

يذكر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجرى خلال الفترة الماضية سلسلة تغييرات في المواقع الأمنية، كان آخرها اقالة قائد شرطة البصرة رشيد فليح.



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