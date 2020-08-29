2020/08/29 | 09:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأسبوع الأول للتظاهرات مارست موسكو نوعا من الحياد الحذر تجاه ما يحدث في مينسك، متذرعة بضرورة مراقبة التطورات وتقييم الموقف قبل اتخاذ قرارها، كانت وجهات النظر لدى صناع الرأي العام الروسي بأن موسكو ليست معنية الآن بالتدخل، خصوصا إذا كانت الفرضية المحتملة لهذا التدخل إنقاذ لوكاشينكو، المرتبط بمجموعة شروط سيضعها الكرملين قبل القيام بخطواته العملية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيلاروسيا.. هل تقف موسكو مكتوفة الأيدي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيلاروسيا.. هل تقف موسكو مكتوفة الأيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).