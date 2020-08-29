إصابة قائممقام الرمادي بفيروس كورونا

2020/08/29 | 09:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة الانبار، السبت، باصابة قائممقام الرمادي إبراهيم الجنابي بفيروس كورونا.

وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “الفحوصات الطبية التي اجريت من قبل كوادر دائرة صحة الانبار على قائممقام قضاء الرمادي ابراهيم الجنابي اظهرت اصابته بفيروس كورونا”.

واضاف المصدر، أن “الجنابي يخضع حاليا للعلاج وباشراف كادر طبي من دائرة صحة الانبار”، مبينا ان “المفارز الصحية اجرت الفحوصات الازمة للملامسين للجنابي وتم حجرهم لحين ظهور نتائج الفحص”.

يشار الى ان مصدرا في دائرة صحة الانبار اكد ان عددا من مسؤولي الحكومة المحلية وقيادات امنية اظهرت نتائج الفحوصات الطبية اصابتهم بفيروس كورونا دون الاعلان عن اسمائهم.



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