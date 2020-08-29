إيضاح من العمليات المشتركة بعد أنباء وجود قوات غير عراقية في قاعدة التاجي

2020/08/29 | 09:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت قيادة العمليات المشتركة، السبت، وجود قوات غير عراقية في قاعدة التاجي.



وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (29 آب 2020)، إن "بعض وكالات الأنباء تناقلت خبراً مفاده قيام جنود سعوديين بمغادرة قاعدة التاجي الجوية"، لافتاً إلى أن "هذه الأنباء عارية عن الصحة، ولا توجد مثل هكذا أخبار".

وشدد الخفاجي على أن "القوات المتواجدة في قاعدة التاجي الجوية هي القوات الأمنية العراقية بكل مسمياتها"، موضحاً أنه "في السابق كان هناك تواجد لقوات التحالف الدولي، ولكن هذه القوات سلمت مواقعها في هذه القاعدة إلى القوات العراقية باحتفال رسمي كبير".

وجدد الخفاجي نفيه بوجود قوات غير عراقية في قاعدة التاجي، داعياً وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في نقل الأخبار".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت في وقت سابق عن تسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي من قوات التحالف الدولي، مشيرة الى أن هذا الموقع كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من القوات الاسترالية والنيوزلندية والأميركية.

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