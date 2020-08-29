العمليات المشتركة توضح حقيقة وجود قوات سعودية في قاعدة التاجي

2020/08/29 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضحت قيادة العمليات المشتركة، السبت (29 آب 2020)، حقيقة وجود قوات غير عراقية في قاعدة التاجي، شمالي العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء الرسمية، إن"بعض وكالات الأنباء تناقلت خبراً مفاده قيام جنود سعوديين بمغادرة قاعدة التاجي الجوية"، لافتاً إلى أن"هذه الأنباء عارية عن الصحة ،ولا توجد مثل هكذا أخبار".

وشدد الخفاجي على أن"القوات المتواجدة في قاعدة التاجي الجوية هي القوات الأمنية العراقية بكل مسمياتها"، موضحاً أنه"في السابق كان هناك تواجد لقوات التحالف الدولي ،ولكن هذه القوات سلمت مواقعها في هذه القاعدة إلى القوات العراقية باحتفال رسمي كبير".

وجدد الخفاجي نفيه بـ"وجود قوات غير عراقية في قاعدة التاجي"، داعياً "وسائل الإعلام إلى توخى الدقة في نقل الأخبار".

وكانت وسائل إلاعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، أفادت بأن عدداً من الجنود السعودين، انسحبوا، مع قوات التحالف الدولي، التي كانت متواجدة، في قاعدة التاجي العسكرية.

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