2020/08/29 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ضبط حاويتين في ميناءي ام قصر سببت هدراً بالمال العام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ضبط حاويتين في ميناءي ام قصر سببت هدراً بالمال العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).