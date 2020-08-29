2020/08/29 | 09:28 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفاق بين حكومتي بغداد واربيل على دفع 50% من الواردات للمنافذ مقابل ادارة مشتركة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/29 | 09:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه.

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