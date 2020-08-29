خبير اقتصادي يؤكد لـ/نينا/ اهمية توسيع العراق لدائرة علاقاته الخارجية لانعاش الاقتصاد

2020/08/29 | 09:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا / شدد الخبير الاقتصادي رعد تويج ، على اهمية توسيع العراق لدائرة علاقاته الخارجية لانعاش الاقتصاد ولتحسين العلاقات السياسية التي اصابها الفتور في الفترة السابقة .



وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :يعد توسيع دائرة العلاقات الخارجية لاية دولة امرا بالغ الاهمية ومسالة ستراتيجية لتحريك العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا ان علاقات العراق مع العالم والدول المحيطة به علاقات تاريخية فان اصابها فتور لفترة فان احياءها ليس من الصعب ".واضاف: ان "العراق يرغب في لعب الدور الريادي في هذه المنطقة المهمة من العالم ويرفع الضبابية عن توجهات المنطقة المستقبلية ،مؤكدا ان هذه العلاقات ممكن ان تكون منطلقا للشراكة الاقتصادية بين الدول والتي يمكن ان تصاغ بصياغات فعالة يكون فحواها الاندماج الاقتصادي والاستغلال الامثل لموارد المنطقة ".وتابع انه : ان العراق بحاجة الى مؤسسات اقتصادية وتشريعات تضمن المنافسة العادلة وضمان حقوق الجميع وبالتالي فان مثل هذا التعاون يجب ان يكون باذرع اقتصادية مبنية على اساس التعاون ونتطلع من القمة الثلاثية /الاردن والعراق ومصر / منطلقا لجعل السوق المشرقية على غرار السوق الاوربية"./انتهى8

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