فرقة العباس القتالية: نسيطر على الطيران المسيّر وسنشترك بخطة تنظيم ركضة طوريج

2020/08/29 | 09:28 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اعلنت فرقة العباس القتالية ( ل 26 حشد شعبي )، عن سيطرتها على الطيران المسيّر في أجواء المنطقة الحيوية بمدينة كربلاء المقدسة خلال أيام عاشوراء، مشيرة الى أن فرسان الكفيل سيشتركون بخطة تنظيم ركضة طوريج.وبينت قيادة الفرقة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه إن الفريق التكتيكي في الفرقة يسيطر بشكل كامل على حركة الطيران المسيّر في المنطقة الحيوية، ولن تستطيع اية طائرة مسيرة التحليق دون التنسيق مع الجهات الامنية والعتبتين المقدستين.واضاف إنه عملية تجحفل قوات الاحتياط قد اكتملت في محافظة كربلاء المقدسة، وستباشر بالنزول للشارع للاشتراك ضمن الخطة الامنية بناءً لدعوة قيادة عمليات كربلاء المقدسة وقيادة شرطتها./انتهى9

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