شاهد: استشهاد مسؤول في الحشد الشعبي في خانقين

2020/08/29 | 09:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، استشهاد مسؤول المدفعية في قيادة عمليات ديالى الحشد الشعبي، عامر أحمد صالح ( ابو حيدر الانصاري)، اثر هجوم لعناصر "د...

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