العراق.. أربيل تزود بغداد بـ 500 ميغاواط من الكهرباء

2020/08/29 | 09:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الكهرباء في كردستان العراق، كمال محمد صالح، تزويد الشبكة الوطنية العراقية بـ500 ميغاواط من الكهرباء....

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