كربلاء..اجراءات وقائية ضدانتشار كورونا في يوم عاشوراء

2020/08/29 | 09:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل في مدينة كربلاء المقدسة جنوب بغداد اقامة شعائر احياء ذكرى عاشوراء واستشهاد الامام الحسين عليه السلام في العاشر من شهر محرم الحرام على أرض الطف...

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