"بؤرة كورونا" تعيد فتح مدارسها وتسدي نصيحتين للطلبة

2020/08/29 | 09:28 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستأنف جامعة ووهان الدراسة يوم الاثنين - صورة: رويترز

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