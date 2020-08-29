2020/08/29 | 09:28 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الممثل الأميركي تشادويك بوزمان بطل فيلم "النمر الأسود" (بلاك بانثر)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مقاتل حقيقي".. السرطان يخطف "النمر الأسود" ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مقاتل حقيقي".. السرطان يخطف "النمر الأسود" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).