العمليات المشتركة تنفي وجود قوات سعودية في العراق

2020/08/29 | 09:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

نفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، وجود قوات سعودية في قاعدة التاجي شمالي العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية “واع” واطلعت عليه /المعلومة/ إن “بعض وكالات الأنباء تناقلت خبراً مفاده قيام جنود سعوديين بمغادرة قاعدة التاجي الجوية”، لافتاً إلى أن “هذه الأنباء عارية عن الصحة، ولا توجد مثل هكذا أخبار”.

وشدد الخفاجي على أن “القوات المتواجدة في قاعدة التاجي الجوية هي القوات الأمنية العراقية بكل مسمياتها”، مبينا أنه “في السابق كان هناك تواجد لقوات التحالف الدولي ،ولكن هذه القوات سلمت مواقعها في هذه القاعدة إلى القوات العراقية باحتفال رسمي كبير”.

وجدد الخفاجي نفيه بوجود قوات غير عراقية في قاعدة التاجي، داعياً وسائل الإعلام إلى “توخى الدقة في نقل الأخبار”.انتهى 25

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