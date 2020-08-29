شرطة البصرة تؤكد صدور أوامر قبض بحق مثيري النزاعات العشائرية

2020/08/29 | 09:36 - المصدر: NRT عربية

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لافتة لقيادة شرطة البصرة

فوتو: ارشيف

منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

اكدت قيادة شرطة محافظة البصرة، السبت، صدور أوامر بإلقاء القبض على مثيري النزاعات العشائرية ومطلقي النار العشوائي.

وذكر قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 29 آب 2020، ان "قوة من الشرطة اعتقلت خمسة متهمين بإطلاق النار العشوائي في منطقة التميمية بمركز المحافظة"، مبينا ان "قيادة شرطة البصرة وضعت خطة لمتابعة ورصد شبكات المتاجرة والتوزيع، وملاحقة مافيات المخدرات".

وأضاف أن "الأساليب التي ستتبعها الشرطة ستحد من تلك العصابات".

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اكد خلال زيارته الى محافظة البصرة ان هناك جماعات خارجة عن القانون تحاول منذ فترة ترهيب أهل البصرة، كما عبر عن أسفه للخروقات الأمنية التي شهدتها المحافظة، مشددا على أهمية استعادة ثقة المواطنين بالقوات الأمنية، كما حث القادة الأمنيين على بذل قصارى جهدهم للكشف عن المجرمين بأسرع وقت.

ر.إ

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