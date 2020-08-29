2020/08/29 | 09:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلنت قيادة شرطة البصرة، السبت، عن اصدار أوامر بإلقاء القبض على مثيري النزاعات العشائرية ومطلقي النار العشوائي.وقال قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “قوة من الشرطة اعتقلت خمسة متهمين بإطلاق النار العشوائي في منطقة التميمية بمركز المحافظة”.وأضاف ناجي، أن “قيادة شرطة البصرة وضعت خطة لمتابعة ورصد شبكات المتاجرة والتوزيع، وملاحقة مافيات المخدرات”، مبيناً أن “الأساليب التي ستتبعها الشرطة ستحدُّ من تلك العصابات”.يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اكد خلال زيارته الى محافظة البصرة ان هناك جماعات خارجة عن القانون تحاول منذ فترة ترهيب أهل البصرة.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور أوامر قبض بحق مثيري النزاعات العشائرية في البصرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور أوامر قبض بحق مثيري النزاعات العشائرية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).