ميسي يغير خطته للرحيل ويطلب الاجتماع بإدارة برشلونة

2020/08/29 | 09:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: أين نيوز} قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تغيير خطته للرحيل عن فريقه برشلونةبعد الفاكس الذي أرسله إلى إدارة النادي هذا الأسبوع، حيث طلب عقد اجتماع مع مسئولي البلوجرانا لبحث مسألة انتقاله التي لا يزال يصر عليها، رغم إدراكه أن الأمر لن يكون بصورة مجانية مع وجود شرط جزائي بـ700 مليون يورو في عقده.من جانبه، يتمسك البارسا بموقفه المتمثل في "إما التجديد أو لا يوجد شيء للتفاوض بشأنه"، ليستبعد رئيس النادي بارتوميو ومجلس إدارته تماما فكرة رحيل ميسي أو التفاوض مع أي نادي بشأن بيع اللاعب الأرجنتيني.بالتالي لا يتبقى خيار آخر سوى أن يسدد ناد ما مبلغ الـ700 مليون يورو أو أن يستمر الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في ارتداء قميص البلوجرانا.ورغم عدم وجود تقارب في المواقف بعد إرسال ميسي لطلب الرحيل الثلاثاء عبر الفاكس، إلا أن إدارة النادي تحاول إقناع اللاعب بالاستمرار في كامب نو، في المقابل لم يغير الدولي الأرجنتيني قراره ولا يزال يؤكد أن علاقته انتهت ببرشلونة.ومن المنتظر أن يخضع ميسي وزملاؤه الأحد للفحوصات الطبية تمهيدا لبدء المران تحت إمرة المدرب الجديد رونالد كومان استعدادا للموسم الجديد، في ظل حالة من الصمت وأجواء الحرب الباردة بين الأرجنتيني وبارتوميو.لا تزال قضية ليونيل ميسي واستمراره من عدمه داخل أروقة الكامب نو أهم قضية كروية تشغل الرأي العام العالمي، لأن الأرجنتيني يعد الأيقونة الأبرز ربما في تاريخ النادي الكتالوني برمّته، ورحيله عن البلوجرانا سيشكل أحد أهم الأحداث الكروية في القرن الحادي والعشري

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