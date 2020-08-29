العمليات المشتركة في العراق ترد على

2020/08/29 | 09:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كذب المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، تحسين الخفاجي، وجود قوات غير عراقية في قاعدة التاجي (85 كم شمال مدينة بغداد).

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