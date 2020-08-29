الهجرة تؤكد التزامها بصرف منحة 1.5 ملبون للعائدين من النزوح

2020/08/29 | 09:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكدت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، التزامها بصرف منحة المليون و500 الف دينار للعائدين من النزوح.وقال مدير دائرة الفروع بالوزارة علي عباس جهاكير في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “حالات العودة ارتفعت وتيرتها في بداية العام الحالي”, مبينا ان “جائحة كورونا اثرت بشكل كبير في حالات عودة النازحين الى سكنهم الاصلي لعدة اسباب على اعتبار ان بعض المحافظات اتخذت اجراءات وقائية عالية وستشهد الايام المقبلة عودة للنازحين الى مناطقهم الاصلية “.واضاف جهاكير، ان “الوزارة ملتزمة بصرف منحة الـمليون و500 الف دينار للعائدين من النزوح وهو بحد ذاته كان تحدياً للوزارة لان المبلغ لم يتم تأمينه كتخصيص مالي للعائدين”.ولفت الى ان “الوزارة فتحت العديد من المسارات بالتنسيق مع المنظمات الدولية لاعادة بناء الدور التي تضررت بالعمليات العسكرية او الارهابية وقد بوشر العمل على تأهيل 300 دار سكنية في المرحلة الاولى في محافظة الانبار، وهناك مشروع لاعادة تأهيل 1300 دار سكنية متضررة، قسم منها تسلم على شكل مبالغ بدل تأهيل لاصحابها تصل الى 960 دولارا او تأهيل الدور”.



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