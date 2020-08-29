2020/08/29 | 09:56 - المصدر: عين العراق

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السياسية

السبت 29 أغسطس 2020 | 09:46 صباحاً | عدد القراءات : 11

الزيادي : البيشمركة تتفرج على الاعتداءات التركية..



والاقليم يطالب برواتبهم

انتقد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، موقف اقليم كردستان الخجول في التعامل مع الاعتداءات التركية المتكررة.

وقال الزيادي في بيان إن "اقليم كردستان يعتبر خط الصد الاول في ايقاف الانتهاكات التركية المتكررة ضد السيادة العراقية، الا ان قوات البيشمركة بقيت تتفرج على الطائرات التركية وهي تقصف الاراضي العراقية".

وتابع ان "حكومة الاقليم تلقي باللوم على الحكومة المركزية وتطالبها بصرف رواتب البيشمركة التي لم تحرك ساكناً لإيقاف هذه الانتهاكات"، مشيرا الى ان "جلسة البرلمان المقبلة ستشهد مناقشة ملف تكرار الاعتداءات التركية على السيادة العراقية.





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