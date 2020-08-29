ووهان الصينية تعلن إعادة فتح المدارس ودور الحضانة الثلاثاء المقبل

2020/08/29 | 09:56 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة اعلنت السلطات في مدينة ووهان، بؤرة تفشي جائحة كوفيد-19 وأكثر المدن تضررا بفيروس كورونا بالصين، إنها ستعيد فتح المدارس ودور الحضانة بالمدينة يوم الثلاثاء.وقالت الحكومة المحلية، إن "من المقرر أن تستأنف 2842 مؤسسة تعليمية في شتى أنحاء المدينة الدراسة أمام نحو 1.4 مليون طالب عندما يبدأ فصل الخريف الدراسي، كما تستأنف جامعة …

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