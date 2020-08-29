ترامب يعلق على استقالة رئيس الوزراء الياباني: قلق على صديقي العظيم!

2020/08/29 | 09:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "فائق احترامه" لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وعن قلقه بشأن استقالة "صديقه العظيم" من منصبه لأسباب صحّية.

وقال الرئيس الأميركي من على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من تجمّع انتخابي في نيو هامبشر "أريد أن أعبّر عن فائق احترامي لرئيس الوزراء شينزو آبي، وهو صديق عظيم لي".

وأضاف ترامب الذي التقى آبي في مناسبات عدّة منذ تسلّمه السلطة عام 2016 "لقد كانت لدينا علاقة رائعة، وأنا أشعر باستياء شديد لأن الرحيل صعب جدا عليه بالتأكيد".

وتابع ترامب "إنه يحب بلاده كثيرًا..



وليغادر، كما تعلمون ، لا أستطيع كيف هو الأمر"، مؤكدا أن آبي "رجل نبيل لذلك أكن له احتراما فائقا".

وأعلن آبي الجمعة أنه يعتزم الاستقالة من المنصب الذي يتولاه منذ مدة قياسية، في خطوة لم تكن متوقعة ستطلق سباقا على القيادة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلن آبي في مؤتمر صحفي أنه يعاني نوبة جديدة من التهاب القولون التقرحي الذي أجبره على اختصار ولايته الأولى وقال إنه يشعر بأنه لم يعد قادرا على مواصلة العمل في منصب رئيس الوزراء.

والتقى ترامب خلال ولايته الرئاسية، آبي مرات عدة.



وأشاد مسؤولون أميركيون بالعلاقة "غير المسبوقة" بين ترامب و"شريكه في رياضة الغولف".

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