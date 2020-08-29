تقرير أمريكي: العراق لديه نية لشراء

2020/08/29 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

تحدث تقرير أمريكي، أعدّته مجلة "فوربس" الأمريكية، عن مساعي السلطات العراقية لشراء طائرات روسية تسمى بـ "مقاتلة SU-57 الروسية الشبحية"، فيما أشار التقرير إلى احتمالية أن يتعرض العراق لعقوبات أمريكية في حال أقدم على شرائها.

وأوضح التقرير، أن "وسائل إعلام روسية نقلت عن مفتش عسكري بوزارة الدفاع العراقية، نية بغداد في شراء مقاتلات من طراز SU-57 الروسية، التي لم تنتج موسكو إلا نماذج أولية منها".

وأشار التقرير إلى أنه "في حال ما تأكدت الأنباء عن نية العراق شراء المقاتلات، فإن الأمر سيكون محل تساؤل لاعتبارات اقتصادية وعسكرية، حيث ستضطر بغداد إلى شراء طائرات حديثة في وقت تواجه أزمة اقتصادية بسبب فيروس كورونا، وانخفاضا في سعر النفط الذي يعتمد عليه الاقتصاد العراقي بشكل كبير"، وفقا للتقرير.

وذكرت "فوربس"، أن "مقاتلات SU-57 ما زالت في طور النموذج الأولي، وستظل كذلك لمدة، على الرغم من أن روسيا بدأت إنتاجها بشكل جدي، منذ يوليو 2019، فإن الأمر سيستغرق عدة سنوات أخرى قبل أن تدخل سلاح الجو الروسي بأعداد كبيرة، بينما ستستغرق عملية التصدير وقتا أطول".

ورأى التقرير، أن "الاعتناء بمقاتلات SU-57 سيمثل تحديا صعبا بالنسبة لبغداد أكثر من F-16، بالأخص مع انعدام وجود فرق روسية تقنية ومستشارين، فضلا عن تدريب الطيارين العراقيين على هذه المقاتلات المعقدة".

وأشار إلى "احتمالية خضوع العراق لعقوبات أميركية في حال اشترت المقاتلات الروسية بموجب قانون CAATSA الأميركي، والذي حرمت تركيا بموجبه من مقاتلات F-35 الأميركية، بعد شرائها منظومة الدفاع الروسية S-400".

واختتم التقرير قائلا إن "اختيار SU-57 من قبل العراق، فضلا عن كونه استثمارا باهظ التكلفة، فإنه من المرجح أن يكون خيارا مكلفا غير مبرر بالنسبة للعراق".

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