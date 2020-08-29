القبض على 3 اشخاص اطلقوا النار على ضابط استخبارات في البصرة

2020/08/29 | 09:59 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / أعلن قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي عن القبض على (3) أشخاص أطلقوا النار على ضابط يعمل في مديرية استخبارات البصرة .وقال ناجي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " تم تشكيل فريق امني مختص للبحث و جمع المعلومات و التحري " أدت الى القاء القبض على مطلقي النار على الضابط " مع ضبط عجلتهم وتم إحالتهم إلى القضاء./انتهى

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