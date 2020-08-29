محلل سياسي لـ/نينا/: مشاركة العراق بالقمة الثلاثية يؤشر قربه من منصة التوازن في المنطقة واكثر توجها نحو المنظومة العربية

2020/08/29 | 09:59 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد المحلل السياسي احسان الشمري ان مشاركة العراق في القمة الثلاثية يؤشر انه اقترب من منصة التوازن في المنطقة واكثر توجها نحو المنظومة العربية.وقال الشمري في تصريح خاص لنينا : ان العراق بدأ العمل في علاقاته الخارجية على اساس الاعتدال وعدم الاصطفاف مع اي محور وهذا الامر سيكون له امتدادات ايجابية على الوضع الداخلي العراقي .ولفت الى نتائج القمة الثلاثية بين العراق والاردن ومصر تعتمد على ترجمة قراراتها على ارض الواقع العراقي وتنفيذها مشيرا الى ان المصدات امام تلك القرارات كبيرة في العراق من جهات لا ترغب بانتقال نهج العراق الى نحو المنظومة العربية .واشار الى ان بعض القوى السياسية ستعارض نهج العراق الحالي بسبب انه سؤشر لديها عدم قدرتها وعجزها ايام كانت متصدية للسلطة التنفيذية وبالتالي ستعمل ما لايقبل الشك على إعاقة تنفيذ قرارات القمة الثلاثية.



واكد ان الاتفاقيات بشأن الطاقة والاقتصاد والاستثمار وتصدير النفط عن طريق العقبة كلها ستصب في صالح العراق وشعبه وسيحفز الاقتصاد العراقي المنهار اصلا./انتهى9

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