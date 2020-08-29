وكيل وزارة الصحة لـ/نينا/: عدم التزام المواطنين يرهق الوزارة.. واللقاح الروسي في مرحلة التجارب النهائية

2020/08/29 | 09:59 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، ان عدم التزام المواطنين بالاجراءات الصحية الخاصة بفايروس كورونا يرهق الوزارة.وقال الجميلي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان "اعداد الاصابات بكورونا التي تسجل يوميا لم تنخفض لحد الان دون الـ4 الاف وقد تزداد قليلا او تنخفض قليلا"، مبينا ان "السبب الرئيسي وراء ذلك هو عدم الالتزام بالاجراءات الصحية التي عممت على الجميع وخاصة الاجراءات من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ووزارة الصحة".واضاف "اذا لم يلتزم المواطن بالاجراءات ستستمر الاصابات وقد تزداد، وخاصة نحن في مراسم عاشوراء حيث لاحظنا قسم من المجالس الحسينية تلتزم بالتعليمات وبالتباعد وارتداء الكمامة، ولكن هناك تجمعات حاشدة مع الاسف بدون اي تباعد اجتماعي وبدون ارتداء الكمامات وهذه جميعها مخالفة للتعليمات وتساهم في تزايد عدد الاصابات".وتابع ان "فتوى المرجعية الشريفة كانت واضحة بالاعتماد على المجالس التي تكون في داخل البيوت لاصحاب المنزل فقط ومن خلال القنوات الفضائية او الدوائر التلفزيونية"، مشددا على ضرورة ان "تنخفض اعداد الاصابات حتى نستطيع القول اننا في الاتجاه الصحيح وفي الجانب الامين".واكد الجميلي ان "وزارة الصحة مسيطرة من الناحية العلاجية للفايروس ويتم استقبال كافة المرضى وجميع الادوية متوفرة، ولكن عدم التزام المواطن يرهق الوزارة".وحول لقاح الفايروس، اشار الجميلي الى ان "جميع اللقاحات في العالم تحت التجارب"، لافتا الى ان "اللقاح الروسي في المرحلة الاخيرة من التجارب، ولايوجد لحد الان لقاح متاح للمواطنين".واوضح الجميلي ان "العراق متواصل مع كافة الجهات لغرض تامين اللقاح للمواطنين عندما يتوفر"./انتهى10

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