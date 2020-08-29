رحيل المناضلة السودانية زينب بدر الدين - فهد المضحكي

2020/08/29 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_المضحكي غيّب الموت المناضلة السودانية زينب بدر الدين عن عمر يناهز 64 عامًا بعد حياة حافلة بالنضال من أجل حقوق المرأة والديمقراطية والسلام.كان والدها – وفق موقع اليوم التالي – منشغلاً بالتعليم الذي صار فيما بعد مهنتها التي لم تمنعها من ممارستها الإحالة للصالح العام من قبل نظام عمر البشير الإخواني الذي حملت لواء مقاومته لثلاثين عامًا.كانت كلما أصاب البعض وهن الأمل حقنته بأنسولين الاستمرارية ......





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