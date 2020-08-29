2020/08/29 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي يقال أن عمليات الاغتيال والخطف والقتل تحدث أمام أنظار قوى الأمن الداخلي ولم يحركوا ساكن.



صحيح أن هذا الخلل موجود لدى قوى الأمن الداخلي والسبب يعود إلى وزارة الداخلية التي ينتسب إليها رجل الأمن الداخلي وأهمها أن أي منتسب لا يعرف ما هي مهمته وواجبه بالتفصيل بشكل عام لأنه يرتدي الملابس الرسمية ويكلف بخفارات أو حمايات أو غيرها فقليل منهم يعرف أوليات قليلة عن عمله وواجباته لأنهم يجهلون القانون وما يتعل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتسب الأمن الداخلي بين الجهل وهاجس الخوف والقانون - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتسب الأمن الداخلي بين الجهل وهاجس الخوف والقانون - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).