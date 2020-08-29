الإمارات – تطبيع أم فرض سياسات الهيمنة الامبريالية الصهيونية على المنطقة - خليل اندراوس

2020/08/29 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس من بين كل مناطق العالم الكبرى المنتجة للنفط فان منطقة الخليج العربي بل الامريكي، هي الاكثر احتمالا لأن تشهد صراعات وحروب على الموارد وفرض سياسات الهيمنة والسيطرة الامبريالية – الصهيونية على المنطقة وذلك لأن الخليج العربي لا بل الامريكي واقول ذلك لان انظمة الاستبداد والديكتاتورية العائلية القبلية تعمل في "سرير" واحد مع الامبريالية العالمية وكلاهما متولهين بالدبر "المؤخرة" اليهودية – الصهيونية، ......





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