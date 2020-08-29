وزارة الداخلية تنفي خبر استقالة وزيرها عثمان الغانمي من منصبه

2020/08/29 | 10:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الداخلية ما نشرته عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول استقالة وزيرها عثمان الغانمي من منصبه.وقال مدير علاقات واعلام الوزارة اللواء سعد معن :ان “بعض صفحات التواصل الاجتماعي نشرت اخبار مغرضة حول استقالة وزير الداخلية عثمان الغانمي من … Readmore

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