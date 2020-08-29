الصحة العراقية تحذر من موجة كورونا جديدة بسبب التقلبات الموسمية وانخفاض نسبة وفيات الفيروس الى 3%

2020/08/29 | 10:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي، السبت، إن العراق سيشهد “هجمة جديدة” لكورونا خلال فترة التقلبات الموسمية وقدوم فصلي الخريف والشتاء، وفيما أشار إلى انخفاض الوفيات جراء الفايروس إلى 3%، أكد أن هزيمة الفايروس طبياً لا … Readmore

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