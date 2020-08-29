مسؤول يمني لـ”المعلومة”: ثلاث جهات مسؤولة عن نشر كورونا باليمن

2020/08/29 | 10:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..وجه وكيل وزارة النقل اليمنية عبد الله السويدي، السبت، اصابع الاتهام لثلاث جهات مسؤولية بنشر ألامراض المعدية من بينها فيروس كورونا كنوع من أنواع الحرب البيولوجية .وقال السويدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “أمريكا وإسرائيل والسعودية نقلوا جرايم الكوليرا والتيفوئيد وحمى الضنك وعملوا على ادخال فيروس الكورونا للبلاد كحرب بيولوجية جديدة”.وأضاف أن “العدوان الصهيوامريكية السعودية فشلت في الحرب العسكرية والاقتصادية على اليمن مما دفعها لاستخدام الحرب البيولوجية”.وأوضح السويدي، أن “العدوان الثلاثي استخدموا الحرب الاقتصاديه منذ نقل البنك ٢٠١٧ الى طبع واغراق السوق بالعملة غير المعتمدة الى الحصار واغلاق الموانئ البحرية والجوية والبرية”، مؤكدا أن “شعبنا العظيم افشل مخططاتهم واحبط اعمالهم الخبيثة”.



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