الامن النيابية: الخلايا النائمة لداعش تقف وراء الهجمات الأخيرة في ديالى

2020/08/29 | 10:52 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ديالى كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، أن الخلايا النائمة لداعش وراء الهجمات الأخيرة في محافظة ديالى.وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي، إن " الخلايا النائمة لداعش تنشط في مناطق محددة وهي تحاول اثارة الاوضاع من خلال هجمات اجرامية تستهدف المدنيين والقوات الامنية".واضاف العزاوي ان "المعركة مع داعش الارهابي ينبغي ان تتغير جوهريا …

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