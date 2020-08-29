ارتفاع اسعار النفط العالمية بعد انتهاء اعصار لورا الذي ضرب خليج المكسيك

2020/08/29 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت أسعار النفط، السبت، بشكل متباين حيث أغلق برنت على ارتفاع بينما اغلق الخام الأميركي على انخفاض بعد انتهاء اعصار لورا.واوقفت الشركات النفطية الاميركية قبيل وصول اعصار لورا معظم انتاجها وبواقع 84% من إنتاج الحقول البحرية في خليج المكسيك … Readmore

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