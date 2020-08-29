العراق يخطط لشراء مقاتلات شبح روسية.. لماذا يعد الخيار سيئا

2020/08/29 | 10:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_ بغداد قالت تقرير لمجلة "فوربس" الأميركية، إن سعي العراق لشراء مقاتلة SU-57 الروسية الشبحية، قد يكون خيارا غير عملي، لأسباب اقتصادية وأخرى تقنية عسكرية.وأوضح التقرير أن وسائل إعلام روسية نقلت عن المفتش العسكري لوزارة الدفاع العراقية، عماد الزهيري، نية بغداد في شراء مقاتلات من طراز SU-57 الروسية، التي لم تنتج موسكو إلا نماذج أولية منها.وفي حال ما تأكدت الأنباء عن نية العراق شراء المقاتلات، فإن الأمر سيكون محل تساؤل لاعتبارات اقتصادية وعسكرية، حيث ستضطر بغداد إلى شراء طائرات حديثة في وقت تواجه أزمة اقتصادية بسبب فيروس كورونا، وانخفاضا في سعر النفط الذي يعتمد عليه الاقتصاد العراقي بشكل كبير، وفقا للتقرير.نموذج أولي فقطوذكرت "فوربس" أن "مقاتلات SU-57 لا تزال في طور النموذج الأولي، وستظل كذلك لمدة.ورغم أن روسيا بدأت إنتاجها بشكل جدي، منذ يوليو 2019، فإن الأمر سيستغرق عدة سنوات أخرى قبل أن تدخل سلاح الجو الروسي بأعداد كبيرة، بينما ستستغرق عملية التصدير وقتا أطول".كما سيواجه العراق مشكلة أخرى تتعلق بالصيانة.وقد أنفقت بغداد أربعة مليارات دولار على أسطول مقاتلات F-16الأميركية في أوائل 2010، إلا أن تقارير لفتت إلى عدم قدرة الفرق التقنية العراقية على تشغيلها بالشكل الأمثل منذ مغادرة الفرق الأميركية، في يناير الماضي.واستلم العراق أول 16 طائرة من طراز F-16، في منتصف عام 2015، خلال الحرب ضد تنظيم داعش، وهي أقوى طائرات حربية يمتلكها العراق منذ حكم صدام حسين.وقد تعرض أفراد أميركيون فى القواعد العراقية، لهجمات صاروخية نفذتها الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران، عدة مرات خلال العام الماضي، ولم تفعل بغداد شيئا لمكافحة هذه الجماعات طوال فترات طويلة.وكان تقرير سابق لـ "فوربس" قد قال إنه لم يعد بإمكان العراق في الوقت الحاضر، مواصلة الدوريات الروتينية التي تقوم بها طائرات F-16 فوق محافظة الأنبار لمراقبة عمليات تسلل عناصر تنظيم داعش.ويقوم التحالف الدولي بمعظم الطلعات الجوية فوق الأراضي العراقية حاليا، لكن مع ذلك، إذا غادر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، فستزداد حاجة العراق بشكل كبير إلى الطائرات لقصف مواقع الجماعات الإرهابية.ستشكل "تحديا صعبا"ولفت التقرير أيضا إلى أن الاعتناء بمقاتلات SU-57 سيمثل تحديا صعبا بالنسبة لبغداد أكثر من F-16، بالأخص مع انعدام وجود فرق روسية تقنية ومستشارين، فضلا عن تدريب الطيارين العراقيين على هذه المقاتلات المعقدة.وأشار التقرير إلى احتمالية خضوع العراق لعقوبات أميركية في حال اشترت المقاتلات الروسية بموجب قانون "CAATSA" الأميركي، والذي حرمت تركيا بموجبه من مقاتلات F-35 الأميركية، بعد شرائها منظومة الدفاع الروسية S-400.واختتم التقرير قائلا إن "اختيار SU-57 من قبل العراق، فضلا عن كونه استثمارا باهظ التكلفة، فإنه من المرجح أن يكون خيارا مكلفا غير مبرر بالنسبة للعراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يخطط لشراء مقاتلات شبح روسية.. لماذا يعد الخيار سيئا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يخطط لشراء مقاتلات شبح روسية.. لماذا يعد الخيار سيئا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).