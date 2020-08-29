الهلال يواجه الحزم لحسم لقب الدوري السعودي

2020/08/29 | 11:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يلتقى فريق الهلال السعودي مع ضيفه الحزم، اليوم، السبت، على إستاد جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يغرد الهلال منفرداً بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 63 نقطة، بفارق 6 نقاط عن منافسه النصر صاحب المركز الثانى برصيد 57 نقطة، فيما يأتي الحزم في المركز الـ15 قبل الأخير برصيد 27 نقطة فقط من 27 مباراة.

ويسعى “الزعيم” لحصد الثلاث نقاط، وتحقيق الفوز الليلة أمام الحزم، من أجل حسم التتويج بلقب الدوري السعودي في الموسم الجارى 2019-2020 للمرة 16 في تاريخه.

وحال فوز الهلال الليلة، سيرفع رصيده إلى 66 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر حال فوزه على الفيحاء، مع تبقى جولتين فقط على نهاية المسابقة، مع أفضليته على النصر بالمواجهات المباشرة التي تحسم اللقب لصالحه حال تساوى الفريقين في النقاط، حيث يتفوق الهلال على “العالمي” بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة بمجموع المباراتين 5-3.

وكان الهلال حقق فوزاً غاليًا في اللحظات الأخيرة من نظيره الفيصلي، في المباراة التى أقيمت بينهما على إستاد جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي.

ومن المقرر أن يلتقى اليوم في نفس الجولة، الرائد مع العدالة، ضمك وأبها.

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